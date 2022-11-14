سوريا.. مقتل جنديين في قصف على قاعدة الشعيرات

المصدر: (دمشق - وكالات)

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أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أمس، عن مقتل جنديين سوريين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم إسرائيلي على قاعدة الشعيرات شرقي محافظة حمص، ونقلت «سانا» عن مصدر عسكرية قوله، إن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ، وأسقطت بعضها، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل عسكريين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية.

ووفق المصدر، وقع الهجوم عند الساعة 18:23 بالتوقيت المحلي، وبث التلفزيون السوري مشاهد تظهر تصدي الدفاعات الجوية «لصواريخ العدوان الإسرائيلي». بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان برصد انفجارات في منطقة مطار الشعيرات العسكري، نتيجة قصف صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة، التي تتواجد فيها جماعات عسكرية موالية لإيران وحزب الله، موضحاً أن الضربة أسفرت عن تدمير مستودع للفصائل الإيرانية، وحزب الله داخل قاعدة الشعيرات الجوية. ولفت المرصد السوري إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ 29 منذ مطلع العام الجاري.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت في 8 نوفمبر 2021 مطار الشعيرات ومحيطه، ما أدى وفق الإعلام الرسمي حينها إلى إصابة جنديين بجروح، وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافاً إيرانية، وأخرى لحزب الله. وكان مطار الشعيرات، الذي يبعد حوالي 30 كلم جنوب شرقي حمص تعرض لأعنف قصف في بداية أبريل من العام 2017، حيث قصف بـ 59 صاروخاً من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على هذا المطار العسكري، الذي تقول الولايات المتحدة إنه كان منطلقاً للهجوم الكيماوي، الذي تعرضت له بلدة خان شيخون في ريف إدلب، وقتل فيه حوالي 70 شخصاً.

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