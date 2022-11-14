الإمارات تعزّي مصر في ضحايا الحافلة

المصدر: (أبوظبي- وام)

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مصر، في ضحايا سقوط حافلة ركاب في قناة مائية في محافظة الدقهلية بمنطقة الدلتا شمالي مصر، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة المصرية، والشعب المصري الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 20 شخصاً حتفهم إثر سقوط حافلة، أول من أمس، في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، وفق ما أعلنت النيابة العامة، وأخرجت الحافلة الحمراء، التي كانت تقل الضحايا من المياه مصابة بأضرار كبيرة، كما كانت كل نوافذها مهشمة، وأشارت النيابة العامة إلى مقتل 20 شخصاً، وإصابة ثمانية بجروح، من بينهم السائق، وأفاد شهود عيان أن الحافلة كانت تقل طلاباً متجهين إلى كلياتهم ومعاهدهم في مدينة المنصورة شمال القاهرة، وأكدت وزارة الصحة المصرية أن المصابين نقلوا إلى المستشفى. يذكر أن حافلة ركاب اصطدمت، خلال يوليو الماضي بشاحنة متوقفة على طريق سريع في محافظة المنيا، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً، وإصابة 35 آخرين.

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