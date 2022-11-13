خطة أمريكية ألمانية مصرية لتسريع انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة

المصدر: د ب ا

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أصدرت حكومات الولايات المتحدة ومصر وألمانيا الاتحادية بيانا سياسيا يوضح خطة لتسريع انتقال الطاقة في مصر من خلال المنصة الموجودة في مصر للغذاء والمياه والطاقة (نوفي).

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)-التزمت الولايات المتحدة وألمانيا بتوفير أكثر من 250 مليون دولار من الموارد لدعم نشر 10 جيجاواط من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع إيقاف تشغيل 5 جيجاواط من توليد الغاز الطبيعي غير الفعال. ويقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتنسيق هذا المشروع.

والتزمت مصر بتعزيز مساهمتها المحددة وطنيا من خلال مضاعفة حصتها من الطاقة المتجددة بمقدار أربع مرات إلى 42% بحلول سنة 2030.

كما التزمت مصر بتبني استراتيجية طموحة طويلة الأجل لسنة 2050 بهدف استكشاف تحقيق الهدف المتمثل بصفر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبدء الانطلاق بتطوير الهيدروجين الأخضر.

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