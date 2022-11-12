القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر

المصدر: (تونس - وكالات)

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منع القضاء التونسي، أمس، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من السفر إلى الخارج لحين استكمال التحقيقات في قضية إدارة شركة «أنستالينغو» المتهمة بالتآمر على أمن الدولة.

وأفاد موقع راديو موازييك، بأن قاضي المحكمة الابتدائية «سوسة2»، أصدر قراراً بتواجد الغنوشي في البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات، وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والمؤيدات الرقمية.

يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني تولى التحقيق مع الغنوشي لمدة نحو 14 ساعة، قرر بعدها الإبقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت طلبت منه النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بحقه.

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