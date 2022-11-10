تحرير 4 قرى.. الصومال يدك إرهاب «الشباب»

المصدر: (مقديشو ـ وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية أن الجيش حرر 4 قرى في محافظة جلجدود وسط البلاد، حيث أسهمت ضربات عسكرية صومالية في دك جيوب حركة الشباب ومحاصرتها، في إطار حرب تستهدف اجتثاث التنظيم الإرهابي، وإعادة الاستقرار لجميع أراضي الصومال.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الجنرال عبدالله عانود، إن الجيش الصومالي سيطر على أربع بلدات، من بينها بلدة وبحو الاستراتيجية، ولفت المسؤول العسكري إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة جراء العمليات العسكرية الأخيرة، ولم يحدد حجم الخسائر البشرية جراء المعارك، متعهداً بتقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق، إلا أن وسائل إعلام صومالية غير رسمية ذكرت سقوط نحو 30 قتيلاً من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في تحرير تلك البلدات. وتعد بلدة وبحو منطقة استراتيجية، وكانت خاضعة لسيطرة التنظيم منذ 15 عاماً، في تطور يرى مراقبون أنه يشكل نقطة انطلاق لتحرير مدن رئيسية أخرى، ما يزيد الضغط على معاقل مسلحي الحركة الإرهابية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز