وفد أمريكي رفيع في مخيم الهول

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أن ذاع صيت مخيم الهول شمال شرق سوريا، خصوصاً بعد استعادة العديد من الدول الأوروبية لرعاياها من هذا المخيم بعد أحداث القتل، التفتت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوضاع هذا المخيم المأساوية والخطيرة على المستوى الأمني في المنطقة، بزيارة هي الأولى من نوعها على المستوى السياسي.

وخلال لقائه من المسؤولين في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، توجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومسؤول الملف السوري في الخارجية الأمريكية إيثان غولدريتش إلى مخيم الهول للوقوف على أوضاع المخيم عن قرب.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس أن بلاده تواصل العمل مع شركائها في جميع أرجاء العالم لاستعادة رعاياهم من مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى زيارة الوفد الأمريكي إلى المخيم تأتي، لمناقشة الاحتياجات الأمنية في سوريا مع السلطات المحلية. مصادر محلية في شمال شرق سوريا، كشفت أن الوفد الأمريكي إلى المخيم، يأتي لوضع حلول نهائية لهذا المخيم، خصوصاً بعد أن قررت الإدارة الذاتية نيتها محاكمة العناصر المنتمين إلى تنظيم داعش والذين يقيمون في مخيم الهول وغيره من المعتقلات في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز