ارتفاع إصابات «الكوليرا» في سوريا

المصدر: (دمشق- وكالات)

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ارتفع العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع إلى أكثر من 1200 إصابة في سوريا، حيث أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بلغ 1249 إصابة، توزعت على الشكل التالي: «في حلب 755، ودير الزور 209، والحسكة 78، والرقة 51، واللاذقية 59، والسويداء 25، ودمشق 16، وحماة 17 وحمص 17، وريف دمشق 6، ودرعا 5، وطرطوس 8، والقنيطرة 3».

وأوضحت الصحة أن العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا بلغ 49، توزعت في حلب 40، والحسكة 4، ودير الزور 2، ودمشق 1، وحمص 1، وحماة1.

وشددت الصحة على ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، وسحب المياه من المصدر، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت المياه غير آمنة، فيجب جعلها آمنة من خلال غليها لمدة دقيقتين على الأقل، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون ولا سيما قبل التعامل مع الطعام أو تحضيره وقبل الأكل، وبعد تنظيف الطفل، وقبل الرضاعة الطبيعية أو إطعام الطفل، وبعد استخدام دورات المياه.

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