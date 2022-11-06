لجنة لحل الأزمات في المنطقة العربية برئاسة الجزائر

المصدر: الجزائر - البيان، واج

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أكدت الجزائر أنه سيتم إنشاء لجنة حكماء لحل الأزمات في المنطقة العربية برئاستها، وهو ما نقلته تقارير إعلامية جزائرية، اليوم الأحد، عن المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية، عبد الحميد عبداوي، الذي أكد ذلك في حوار لتلفزيون «النهار».

وقال عبداوي، إن «القمة العربية بالجزائر مثلت دفعة جديدة للعمل العربي»، وأضاف: إن بلاده ستقود مسار دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة بصفتها رئيسة الدورة حالياً.

إلى ذلك، وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «كوب27» بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

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