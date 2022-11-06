انطلاق «cop27» في شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية فعاليات مؤتمر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف "cop27" بمشاركة واسعة من 197 دولة ومنظمات وهيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة، والمهتمين بقضايا البيئة حول العالم.

ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 6 -18 نوفمبر الجاري ويختص اليوم الأول بافتتاح المؤتمر جلسة إجرائية لتسليم رئاسة المؤتمر من رئيس "cop26" إلى رئيس "cop27" يعقبها بيان يلقيه معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس"cop27".

وتنطلق غداً قمة الرؤساء على مدار يومين وتعقد في كل يوم ثلاث موائد رئاسية يتحدث فيها القادة عن جهود بلادهم في مواجهة تحديات آثار التغير المناخي.

وتبدأ الأيام الموضوعية لقمة المناخ اعتباراً من الأربعاء 9 نوفمبر حيث تم تخصيص كل يوم لمناقشة قضية رئيسية تتعلق بالطاقة والتمويل والتنوع الاجتماعي والزراعة والمياه والحلول الممكنة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز