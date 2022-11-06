توقيف خلية نسائية إرهابية في تونس

المصدر: (تونس - وكالات)

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أعلنت السلطات التونسية، تفكيك خلية إرهابية نسائية مكونة من 4 نسوة تنشط في التطرف.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أنه «نتيجة لعمل استخباراتي، تمكنت قوات الأمن من الكشف عن خلية متشددة نسائية من 4 عناصر غير مكشوفة في مجال التطرف الديني».

وتابعت إن النسوة المشتبه بهن مقيمات بولايتي سوسة والقيروان، واتضح أنهن يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي. كما ذكرت الوزارة أن النسوة «يخضن في الفتاوى التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج ويتواصلن مع حسابات أجنبية تخص عناصر إرهابية متواجدة ببؤر التوتر».

وقالت الداخلية: «تم توقيفهن، وإدراج إرهابي خامس في القضية، حيث تولت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد إلقاء القبض عليه». ودعت الوزارة، التونسيين إلى الانتباه لسلوك أبنائهم ومراقبتهم على مواقع الإنترنت وتوعيتهم بمخاطر الولوج إلى المواقع المتشددة والتواصل مع عناصر متطرفة لمساندة مجهودات الدولة في التصدي لآفة الإرهاب.

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