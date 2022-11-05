عودة عشرات اللاجئين السوريين إلى ديارهم من لبنان

المصدر: أ ب

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عاد عشرات اللاجئين السوريين إلى بلادهم اليوم السبت قادمين من لبنان في ثاني قافلة خلال أقل من أسبوعين، وسط مساع لبنانية لتنظيم عودة جماعية للاجئين.

قالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية إن ”العودة الطوعية” السبت ضمت 330 سوريا غادروا سهل البقاع الشرقي إلى منطقة القلمون غربي سوريا.

كان نحو 500 لاجئ سوريا قد غادروا لبنان إلى سوريا في 26 أكتوبر، ليصبحوا أول مجموعة تعود إلى الوطن منذ أكثر من عامين.

قرر العديد من اللاجئين السوريين، بعد الإقامة لسنوات في لبنان، العودة إلى ديارهم بعد تضررهم جراء الانهيار الاقتصادي في البلاد الذي دام ثلاث سنوات.

منذ بدء الأزمة الاقتصادية أواخر عام 2019، ألقى بعض السياسيين اللبنانيين باللوم على اللاجئين في الأزمة.

وفر لبنان المأوى لأكثر من مليون لاجئ سوري لكن الكثيرين يؤكدون أن العدد أعلى بكثير.

وسجلت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حوالي 825 ألف سوري لكنها توقفت عن الإحصاء عام 2015 بناء على طلب من السلطات اللبنانية.

وأعلن المسؤولون في وقت سابق من هذا العام عن خطة لإعادة 15000 لاجئ شهريا، والتي لم تتحقق حتى الآن.

بدأ لبنان في 2018 تنظيم رحلات ”العودة الطوعية”. وكان السوريون يسجلون للعودة، ثم تدار القائمة من قبل مسؤولي الأمن السوريين لمعرفة ما إذا كان الأفراد ضمن القائمة مطلوبين أو يشكلون تهديدا أمنيا لدمشق. جرى رفض بعض هذه الأسماء وتقليص القائمة الأصلية إلى الأسماء النهائية، ويمثل العائدون جزءا صغيرا من عدد هائل من اللاجئين الذين لازالوا في لبنان.

قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني المكلف هيكتور حجار للصحفيين قرب الحدود السورية، السبت، إن العائدين تلقوا ضمانات من السلطات اللبنانية والسورية بالعودة. وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي تشجيع مثل هذه العودة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فينبغي ”أن يكونوا محايدين في هذه الحالة”.

توقفت رحلات العودة عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا. بحلول ذلك الوقت، عاد حوالي 21000 لاجئ إلى سوريا بهذه الطريقة، وفقًا لمسؤولين لبنانيين.

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 76500 لاجئ سوري على الأقل عادوا طواعية من لبنان منذ عام 2016، بعضهم في رحلات نظمتها الحكومة والبعض الآخر بمفردهم.

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