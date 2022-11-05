عقيلة صالح يدعو لجلسة برلمانية الاثنين

المصدر: (دبي - البيان)

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وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعوة لأعضاء المجلس للجلسة الرسمية بعد غدٍ الاثنين.

وأوضحت رئاسة مجلس النواب، أن الجلسة الرسمية ستعقد في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي. وأشارت إلى أن الجلسة مخصصة لمناقشة عدد من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.

يأتي هذا فيما وصل أول من أمس إلى بنغازي، وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة لعقد سلسلة من الاجتماعات التي من شأنها التأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي. ويسعى الاتحاد الأفريقي حثيثاً للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلباً لكافة الليبيين.

واستقبل عقيلة صالح رئيس وفد الاتحاد الأفريقي جان كلود جاكوسو والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني. ونقل الناطق باسم مجلس النواب، عن كلود تأكيده على أن دعم رئيس مجلس النواب للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي أمر بالغ الأهمية. وأكد أن ليبيا بلد أفريقي مهم جداً، ولقد حان الوقت إلى أن يخطو خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمته.

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