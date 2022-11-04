أمريكا تثمّن جهود مصر في مجال المناخ

المصدر: عواصم - وكالات

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، قبيل انعقاد الدورة الـ27 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: «شدد بلينكن على امتنانه لقيادة مصر في مجال المناخ والتزامها بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة». كما أعاد أيضاً التأكيد على مساهمات المجتمع المدني الحاسمة، بما في ذلك في نجاح مؤتمر «كوب 27».

وناقش الوزيران أيضاً الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السلام الإقليمي، بما في ذلك دعم الانتخابات في ليبيا، والجهود المتواصلة لضمان إجراءات متساوية من الازدهار والأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

يأتي ذلك وسط عدة تقارير تشير إلى أن غالبية الحكومات والمؤسسات ذات الصلة، لم تلتزم بالتعهدات، مما يثير القلق تجاه الخطط والجهود التي ستتبناها قمة «كوب27».

وإدراكاً لحقيقة أن اهتمام العالم كان منصباً على توصيات جذرية لقضايا المناخ، العام الماضي، فإن تقارير بيئية صدرت هذا الأسبوع، تؤكد أن مبادرات تخفيف حدة التغير المناخي التي تم طرحها في قمة «كوب 26»، لم تكن على المستوى المطلوب وفق ما نشره موقع «سكاي نيوز».

ويوضح الخبراء أن خطط خفض الانبعاثات لم تلتزم بها سوى 24 دولة من أصل مئتين، وهو عدد محدود للغاية.

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