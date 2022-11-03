قبائل همدان تنتفض في وجه الحوثيين

المصدر: عدن - البيان

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انتفضت قبائل همدان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، في وجه ميليشيا الحوثي، ونجحت في السيطرة على منطقة ساعد خمسان شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وطرد عناصر الميليشيا منها بعد محاولتها الاستيلاء عليها. وذكرت مصادر محلية، أنّ عناصر الحوثي حاولوا التقدم في أرض قبيلة همدان، إلّا أنّ أفراداً تصدوا لهم وخاضوا معهم مواجهات عنيفة في منطقة ساعد خمسان، مشيرة إلى أنّ مقاتلي قبيلة همدان تمكنوا من طرد المسلحين الحوثيين ودمروا عربتين مسلحتين وتمركزوا في منطقتهم بشكل كامل. ووفق المصادر ذاتها، فإنّ قبيلة همدان دعت القبائل الأخرى لمساندتها وفقاً للأعراف القبلية تحوّطاً لعودة المسلحين الحوثيين.



إلى ذلك، وجّه محافظ الجوف حسين العواضي، الدعوة إلى مشايخ وأفراد القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين وخارجها لوضعها على تطورات ما يجري بين قبيلة همدان والحوثيين الذين حاولوا الاستيلاء على أراضي قبيلة همدان، مشيراً إلى أنّ حرمة الأرض مبدأ يجمع كل القبائل بعيداً عن الانتماءات. ودعا العواضي إلى التضامن والوقوف وقفة جادة أمام هذه التصرفات والممارسات، لافتاً إلى أنّ القبائل قادرة على وقف العبث والتعدي الحوثي. وتشهد محافظة الجوف مواجهات متقطعة بين القبائل والمسلحين الحوثيين على خلفية تنازع السيطرة على أراضي القبائل.

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