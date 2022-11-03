الأمن اللبناني يوقف مودعين اقتحما مصرفاً ويصادر وديعتيهما

المصدر: د ب ا

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أوقفت القوى الأمنية اللبنانية مودعين اقتحما ، أمس الأربعاء، مصرف " الاعتماد اللبناني" في منطقة الحازمية في بيروت، وصادرت وديعتيهما.

وقال ابن مودع ، في تصريح لقناة "الجديد" المحلية اليوم الخميس ، إن القوى الأمنية صادرت وديعتي المودعين بعد تسليم نفسيهما فجر اليوم .

وأضاف "كان الاتفاق مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن الوديعة مقدسة وسيتم تسليمها للمحامين".

وأخرجت القوى الأمنية بسلام موظفي المصرف المحتجزين في الداخل من قبل المودعين.

وكان المودعان هدّدا باسخدام قنابل "المولوتوف" التي بحوزتهما داخل المصرف إذا تمت مهاجمتهما.

وحصل المودعان على مبلغ 55 ألف دولار من المصرف كجزء من وديعتيهما إلا أن قراراً قضائياً صدر أمس وقضى بتوقيفهما وحجز الأموال التي حصلا عليها إثر اقتحامهما المصرف.

ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ العام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم. ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.

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