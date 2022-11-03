العراق يطلب الدعم لاسترداد الأموال المهربة

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، أن بلاده ستفعل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في مجال محاربة الفساد. ودعا السودانى، خلال اجتماعه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، المجتمع الدولي إلى دعم العراق من أجل استرداد أمواله المهربة، واسترداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ولاسيما في قضية التأمينات الضريبية.

وعرضت بلاسخارت، المساعدة من خلال برامج الأمم المتحدة لتقديم التدريب والدعم اللوجستي في جهود الحكومة وجديتها في مكافحة الفساد وتأكيدها على الحد من ممارساته. ووفق بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين عودتهم إلى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار لهم وجهود الحكومة في محاربة الفساد.

وكان السوداني قد قرر، أول من أمس، إعفاء عدد من المسؤولين في أجهزة حكومية، من بينهم رئيس جهاز المخابرات، مؤكداً أن أولوية ولايته مكافحة الفساد. وكان من بين أولى قرارات حكومة السوداني، إلغاء تعيينات في وظائف حكومية مهمة، جرى إقرارها منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021. وأوضح السوداني في مؤتمر صحافي، أن القرار يتعلق بإلغاء تعيينات رؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومديرين عامين ومستشارين، لم يحدد هويتهم. ووفق مصدر حكومي، فإن من بين المسؤولين الذين تمت إقالتهم، رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي الذي عين قبل أسبوعين فقط.

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