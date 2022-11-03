توثيق 221 انتهاكاً في محافظات يمنية

المصدر: (عدن - البيان)

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وثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وقوع 221 انتهاكاً خلال أكتوبر الماضي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينها 75 واقعة استهداف مدنيين في محافظات عدة، سقط فيها 29 قتيلاً بينهم خمس نساء وتسعة أطفال، و58 جريحاً بينهم خمس نساء و16 طفلاً. وذكرت اللجنة أنها رصدت إصابة 21 شخصاً في انفجار ألغام وعبوات بينهم ثلاثة قتلى و18 جريحاً بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، فضلاً عن اعتقال 95 شخصاً تعسفياً في صنعاء وحجة وصعدة وتعز ولحج وذمار ومأرب وعدن، و51 واقعة تدمير ممتلكات عامة وخاصة.

وقالت اللجنة إن فريقها باشر في تحقيقات مباشرة وفورية في وقائع قصف واستهداف مدنيين وانفجار ألغام، وأجرى مقابلات مع عدد المصابين والشهود.



وأكدت اللجنة أنه وحرصاً منها على التواصل مع الجهات الدولية الفاعلة في ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ناقشت مع مختص القانون الدولي الإنساني لدى فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الأخيرة. كما عقدت اللجنة لقاءات مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تمّ فيها تبادل المعلومات، وإحالة عدد من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي والإغاثي.

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