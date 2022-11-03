هولندا تستعيد رعاياها من سجون شمال شرق سوريا

المصدر: الحسكة - عبدالله رجا

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بعد أسبوعين من استعادة بريطانيا رعاياها من الأطفال من مخيم الهول، وأسبوع على استعادة كندا أربعة من الأطفال والنساء من مناطق شمال شرق سوريا، تعمل هولندا من أجل استعادة ما تبقى من مواطنيها المعتقلين في السجون والمخيمات التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، التي باتت تشكل مصدر قلق أمنياً للإدارة الذاتية والتحالف الدولي في المنطقة. و

استعادت الحكومة الهولندية، أمس، عبر وفد حكومي زار مناطق الإدارة الذاتية يرأسه مسؤول الملف السوري في الخارجية الهولندية إيميل داب بونت، 12 امرأة و28 طفلاً من رعاياها المحتجزين في المخيمات والمتهمين بصلاتهم مع أعضاء تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وجاء في رسالة وزيرة العدل والأمن الهولندية، ديلان زيجيريوس، ووزير الخارجية، ووبكي هوكسترا، التي توجّها بها إلى البرلمان الهولندي، أنه يتوجب على الحكومة الهولندية نقل 12 امرأة هولندية يشتبه بارتكابهن جرائم إرهابية وأطفالهن البالغ عددهم 28 إلى هولندا. وذكر في الرسالة التي نقلتها صحيفة «تلغراف» الهولندية، أن النساء سيُعتقلن بعد وصولهن إلى هولندا حيث ستجري محاكمتهن، بينما سيوضع الأطفال تحت رعاية خدمات حماية الطفل الهولندية، فيما تستمر محاكمة النساء وفق القانون الهولندي.

وتعد هذه المجموعة المكونة من 40 شخصاً الأكبر التي أعادتها هولندا، وتتبع حكماً أصدرته محكمة هولندية، في مايو الماضي، يأمر بإعادة النساء المشتبه بهن جنائياً إلى البلاد في غضون أربعة أشهر، أو بوضع خطط واضحة لإحضارهن إلى هولندا. ويأتي توجه الدول الغربية إلى مناطق شمال شرق سوريا، لاستعادة رعاياهم الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أنباء عن توجه الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا إلى إقرار محاكم محلية لمحاكمة المنتمين إلى التنظيم والعمل على طي صفحة السجون والمخيمات التي يسكنها آلاف المنتمين للتنظيم.

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