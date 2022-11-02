السيسي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة

المصدر: ( د ب أ )

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء على أهمية الاستمرار في حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا اللازمين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 .

وشدد السيسي ، خلال كلمته اليوم في فعاليات اليوم الثاني للقمة العربية الـ 31 في الجزائر، على ضرورة "الأخذ بأي من الحلول الكثيرة التي طُرحت عبر العديد من جولات المفاوضات، والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية الآن ومستقبلاً، وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني".

وشدد السيسي على ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ، لافتا إلى أن القمة العربية تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع عدد من الأزمات العالمية.

وأوضح أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي، مؤكدا أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا في أسرع وقت.

وأضاف أن "تاريخ أمتنا العربية وما شهدته دولنا من أحداث فى الماضى القريب يثبت لنا جميعا وبما لا يدع مجالا للشك أن ما قد يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر والمشرق العربي ودول الخليج، وأن عدم الاستقرار فى دول المشرق أو فلسطين إنما تمتد آثاره إلى المغرب العربي، وأن تهديد أمن الخليج هو تهديد لنا جميعا".

وأكد السيسي أن "أمننا القومى العربي هو كل لا يتجزأ، فأينما نولي أنظارنا نجد أن الأخطار التي تداهم دولنا واحدة".

ودعا السيسي،إلى تبني مقاربة لتعزيز القدرات العربية، لافتا إلى أن مصر تطمح إلى شراكة فعلية مع الدول العربية استنادا إلى ما يجمعها من تاريخ مشترك والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا ضمن سياق أوسع من تعزيز العمل الجماعى العربي.

وشدد على أن مصر لن تدخر جهدا فى سبيل دعم الجامعة العربية (بيت العرب) بما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة، معربا عن ثقته بأن آليات العمل العربى المشترك ستشهد قوة دفع ملموسة فى ظل رئاسة الجزائر للقمة العربية الحالية، مشددا على أن مصر ستظل داعمة للأمن القومي العربي.

وأضاف "إن انعقاد قمتنا العربية يعد فى حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا وتحرير إرادتنا الوطنية والدفاع عن حقوق شعوبنا وصون مقدراتها".

ووجه السيسي الدعوة لقادة وزعماء الدول العربية، لحضور قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ ، قائلا:"أغتنم هذه المناسبة للإعراب عن سعادتي لدعوتكم لحضور قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ".

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