العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري إلى "الحوار" في الرباط

المصدر: أ ف ب

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دعا العاهل المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل "الحوار"، بعدما لم يتسن ذلك خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وكالة فرانس برس.

تأتي هذه الدعوة بعدما غاب العاهل المغربي عن حضور القمة العربية.

وقال بوريطة "لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر".

وسبق لمحمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عقود، وزاد التوتر عندما أعلنت الجزائر في أغسطس الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.

وأعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة".

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