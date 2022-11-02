المصدر: البيان

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يخيل للمرء لوهلة قصيرة أنه يتجوّل بين عواصم ومدن الدول العربية وهو متواجد في مكان واحد.

في الساحة الكبرى المقابلة لجامع الجزائر في عاصمة البلاد، أقيمت مجسمات صغيرة لأهم معالم العواصم والمدن العربية، وذلك في إطار عملية الترحيب بضيوف البلاد في القمة العربية الـ 31 التي تنعقد في الفاتح والثاني من نوفمبر.

المشروع أشرفت عليه ولاية الجزائر وجسدته في وقت قياسي بأنامل جزائرية، وفق "يورونيوز".

من بين هذه المجسمات الصغيرة الـ 22، برج العرب والمسجد الأقصى بالقدس وبرج الساعة في تونس وموقع البتراء في الأردن و أبراج الكويت والهرم الأكبر بمصر ومسجد حمودي بجيبوتي، وغيرها.

من المقرر أن يتم الاحتفاظ بهذا الموقع السياحي ليكون شاهداً على الدورة الـ 31 لاجتماع دول الجامعة العربية في الجزائر.

ضمنها "برج العرب".. مجسمات لمعالم مدن عربية في ساحة المسجد الأعظم بالجزائر (فيديو)https://t.co/x5UtskqPNl pic.twitter.com/lFtQY1RzCt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 2, 2022

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