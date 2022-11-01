القبض على خلية حوثية خططت لاغتيال محافظ شبوة

المصدر: عدن - البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة شبوة القبض على خلية للحوثيين خططت لاغتيال محافظ المحافظة، كما كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية أخرى في المحافظة المنتجة للنفط، والتي يوجد بها ميناء تصدير الغاز المسال.



ووفق ما ذكره المكتب الإعلامي في المحافظة، فإن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية إرهابية حوثية كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف عدداً من القيادات من بينها المحافظ عوض ابن الوزير وعدد من قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة والقيادات العسكرية والأمنية.



ونقل المكتب عن مصدر أمني مسؤول القول، إن الخلية قامت خلال أكتوبر الماضي بزرع عبوتين ناسفتين استهدفت الأولى دورية لقوات المهام في ألوية العمالقة في مدينة عتق، وأسفر الانفجار عن إصابة سائق الدورية وباعة متجولين، إضافة إلى أضرار مادية في سيارات يملكها مواطنون.



وحسب المصدر الأمني قامت الخلية في العشرين من أكتوبر بتفجير عبوة ناسفة أخرى استهدفت دورية كان على متنها مدير الأمن السابق للمحافظة، وأدت إلى مقتل نجله وإصابة ثلاثة آخرين وإلحاق أضرار مادية بمحلات ومنازل المواطنين وقال، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة الأخرى.

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