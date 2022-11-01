الأمن اللبناني يحبط تهريب أكثر من 5 ملايين حبة مخدرة إلى أفريقيا

المصدر: د ب ا

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أحبطت القوى الأمنية اللبنانية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت خمسة ملايين و415 ألف حبة في جنوب البلاد قبل نقلها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، (مطار بيروت) وتهريبها إلى أفريقيا.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من إحباط تهريب " كمية كبيرة من الكبتاجون بلغت خمسة ملايين و415 ألف حبة، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها الى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الأولى لها ابيدجان ثم السودان".

وأشار إلى أن "التحقيقات والتوقيفات مستمرة".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.

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