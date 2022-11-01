الرئيس المصري يصل إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر لحضور القمة العربية الـ31، التي تنطلق بعد ساعات بقصر المؤتمرات في العاصمة الجزائرية.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره المصري بمطار الجزائر الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية صرح، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، بأن "مشاركة السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة".

وأضاف أن "قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية".

كما سيتضمن برنامج الرئيس المصري عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز