الجزائر توقع صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا ديسمبر المقبل

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ذكرت صحيفة Africa Intelligence أن مفاوضات تجري الآن حول إبرام اتفاقية إطارية بشأن الإمدادات العسكرية الروسية للجزائر للسنوات العشر المقبلة، والتي ستأتي في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو في ديسمبر المقبل.

وأفدت الصيحفة أن الجزائر ستوقع الصفقة مع روسيا لتوريد أسلحة بقيمة تتراوح ما بين 12-17 مليار دولار.

وتهتم القيادة العسكرية الجزائرية بشكل خاص بالحصول على غواصات وطائرات "سو-57" و"سو-34" و"سو-30"، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الجديدة، مثل "إس-400" و"فايكينغ" و"أنتيي-4000" (نسخة التصدير من "إس-300 في 4")، وفق "روسيا اليوم"

كما تجري المناقشات في وقت يمكن أن تزيد فيه الميزانية العسكرية الجزائرية (وفقا لمشروع قانون المالية للعام 2023) بنسبة 130%، لتبلغ 22.6 مليار دولار، وهو ما سيجعلها الميزانية العسكرية الأكبر في إفريقيا.

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