دعم فرنسي لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

المصدر: (طرابلس - وكالات)

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قال بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال دعمها الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تشارك بها، مشدداً على أن باريس تدعم جهود النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها.

جاء ذلك خلال لقاء محمد الحداد رئيس الأركان بالمنطقة الغربية، بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، ومصطفى مهراج السفير الفرنسي لدى ليبيا، والوفد المرافق لهما، الأحد، بمكتبه بطرابلس.

ورحّب الحداد بالمبعوث الفرنسي والوفد المرافق له، وتناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وأكد المبعوث، دعمهم الجهود التي يبذلها الحداد من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية وتوحيدها، مشيراً إلى أن فرنسا تعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال دعمها الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تشارك بها.

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