الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا انفجار صهريج وقود

المصدر: (أبوظبي، بغداد - وكالات)

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عبّرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية العراق، في ضحايا انفجار صهريج وقود في بغداد، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها إلى حكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد مسؤولون أمنيون، مقتل تسعة أشخاص على الأقل، إثر انفجار صهريج وقود في العاصمة العراقية، بغداد، أول من أمس. وقالت قيادة العمليات الأمنية في المدينة، إنّ 12 شخصاً آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع شرقي بغداد. وأضافت أنّ الانفجار نتج عن خلل تقني، وليس عمل إرهابي. وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الانفجار. وقال شهود، إن الانفجار تسبب أيضاً في تدمير ملعب كرة قدم وأحد المنازل. ووقع الحادث بعد يومين من موافقة البرلمان العراقي على تشكيل الحكومة الجديدة، التي اقترحها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منهياً بذلك أزمة سياسية في البلاد، استمرت لمدة عام.

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