منظمة دولية: ثلثا اليمنيين يفتقدون الأمن الغذائي

المصدر: عدن - البيان

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ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 2 من كل 3 يمنيين يفتقدون للأمن الغذائي في اليمن، ما يعني أن 19 مليوناً يفتقدون الأمن الغذائي.

وأكدت الحاجة العاجلة لتحقيق تعافٍ اقتصادي في البلد، الذي دمرته الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ ثماني سنوات.

وحسب مدير عمليات اللجنة مارتن شويب، الذي يزور اليمن حالياً، فإن هذا البلد الذي تعصف به الحرب منذ سنوات يستبعد كثيراً من دائرة الضوء، في وقت تحتاج فيه المنظمات الإغاثية إلى ضمان استمرار الدعم من المانحين والشركاء لتتمكن من مواصلة أعمالها الإغاثية.

وأكد أن اثنين من كل ثلاثة يمنيين يعانون من فقدان الأمن الغذائي، أي نحو 19 مليوناً، فيما يعاني عدد أكبر من عدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وشدد المسؤول الدولي على أنه لن يتسنى تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل على المدى الطويل في اليمن إلا بالتوصل لحل سياسي ينهي الحرب، قائلاً: «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبذل جهوداً في توفير الاحتياجات الطارئة، وسعيها في الوقت ذاته إلى الوصول لحلول من أجل تقديم مزيد من المساعدات المنقذة لحياة الملايين من اليمنيين».

وأكد شويب حرص اللجنة الدولية على تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحرب، عبر مشاريعها التي توفر لهم بعض الأعمال التي تمكنهم من الحصول على دخل إضافي واستعادة مصادر رزقهم.

واطلع على الأوضاع الإنسانية، وتأثيرات الحرب على المدنيين. وكان المسؤول في الصليب الأحمر التقى خلال زيارته رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحث الجهود المبذولة في ملف الأسرى والمساعي الرامية لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة بين الحكومة والحوثيين.

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