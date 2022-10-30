12 قتيلاً بتفجيرين في العاصمة الصومالية

المصدر: مقديشو - وكالات

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لقي 12 شخصاً حتفهم بينهم أطفال في اعتداء بسيارتين مفخختين استهدف أمس وزارة التربية في العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب ما افادت مصادر أمنية. وذكرت الشرطة ووكالة الأنباء الرسمية أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح. وقال نقيب الشرطة نور فرح أن الانفجار الأول أصاب جدران مبنى الوزارة ثم وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لنجدة الضحايا فيما أفاد شرطي يحرس الوزارة إنه رأى 12 جثة على الأقل وعشرات الجرحى.

من جهتها، ذكرت وكالة «رويترز» أن الانفجارين وقعا بفارق دقائق بين كل منهما والآخر وإن نوافذ في محيط المكان تهشمت. وغطى الدم النازف من ضحايا الانفجارين الطريق خارج الوزارة مباشرة.

ووقع هجوم مقديشو في اليوم الذي يجتمع فيه الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولون كبار آخرون لمناقشة مكافحة التطرف العنيف، لاسيما من قبل جماعة الشباب المتطرّفة التابعة لتنظيم القاعدة. ووقع الانفجار قرب وزارة التربية والتعليم التي اقتحمها متطرفون عام 2015. وأظهرت صور من موقع الحادث عربات «التوك توك» ومركبات أخرى محطمة.

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