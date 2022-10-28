لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق الترسيم البحري

المصدر: (بيروت - رويترز)

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وقع قادة لبنانيون وإسرائيليون، أمس، اتفاقاً تاريخياً لترسيم الحدود البحرية. ووصف قادة من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، الاتفاق بأنه تاريخي.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الاتفاق ووصفه بأنه إنجاز هائل، وتوجه وفدان أقل مستوى من كل دولة إلى قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الناقورة على الحدود المتنازع عليها والتي لم تُرسم بعد، وقال مسؤول إسرائيلي ومصدر لبناني، إن الوفدين دخلا الخيمة نفسها في القاعدة، ووقف كل منهما على جانب مختلف من أحد جوانب طاولة، وسلم كل وفد على حدة النسخة الموقعة من الاتفاق إلى المسؤولين الأمريكيين والإحداثيات الجديدة للحدود البحرية للأمم المتحدة، ما يجعل الاتفاق نافذاً بشكل رسمي، وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا: «آمل أن يكون بمثابة خطوة لبناء الثقة، من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المنافع الاقتصادية لكلا البلدين».

وقال الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، إن الاتفاق يجب أن يلتزم به الطرفان حتى في حالة تغيير قيادة أي من الدولتين، وإن الولايات المتحدة ستواصل تأدية دور الضامن للتأكد من بقاء الاتفاق نافذاً.

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