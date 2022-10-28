58 %من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

المصدر: (عمّان - ماجدة أبو طير)

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تشكل المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي للاجئين في الأردن، وسيلة مهمة من أجل توفير أساسيات الغذاء التي تحتاجها الأسر، ويعتمد عدد كبير من هذه الأسر على هذا الكوبون لا سيما أنّ أوضاع الأسر الاقتصادية يمكن وصفها بالهشة والمعدمة.

ووفق مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الثاني من العام الحالي، تبين أن 58% من اللاجئين في المجتمعات المحلية يعانون من انعدام الأمن الغذائي والنصف الآخر معرضون لانعدام الأمن الغذائي، ما يعني أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في غاية الأهمية لتمكنهم من توفير لقمة على مائدة الطعام.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي عن حاجته لـ 70.7 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الغذائية لـ 465 ألف لاجئ ولاجئة للفترة بين أكتوبر 2022 ومارس 2023، إضافة إلى الحاجة إلى 6.4 ملايين دولار لتوفير وجبات مدرسية يومية لـ 450.000 طالب وطالبة.

وأكد المدير السابق لمركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، د. فواز أيوب المومني، أن هنالك تراجعاً ملحوظاً من قبل المجتمع الدولي في ملف اللاجئين، وهذا التراجع يؤثر عليهم وعلى مستوى حياتهم بشكل كبير سواء داخل المخيمات أو خارجها.

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