سوريا تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق.. فيديو

المصدر: وكالات

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تصدت قوات الدفاع الجوي السوري لهجوم إسرائيلي بالصواريخ، استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت بعضها، ليل أمس الأربعاء، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وذكر مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة 00:30 من فجر الخميس، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

والجمعة، استهدفت ضربات جوية إسرائيلية نقاطا قرب دمشق، وتكررت مجددا الإثنين خلال النهار، مما أسفر عن إصابة عسكري.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، التي تشهد صراعا دمويا منذ العام 2011.

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