اليمن.. ثلثا النازحين نساء وأطفال

المصدر: عدن - البيان

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كشف تقرير للأمم المتحدة، عن ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى 4.3 ملايين شخص نحو ثلثيهم من النساء والأطفال، إذ يعيش 1.6 مليون نازح في 2300 موقع للنزوح فيما يحتاج 23 مليون شخص لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية.

وأكّدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّها قامت ومنذ يناير الماضي بتقييم أوضاع نحو 15 أسرة نازحة وعائدة لاكتشاف نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الإنسانية وقضايا الحماية من خلال أداة مراقبة برنامج الحماية في مدينة مأرب ومأرب الوادي وصرواح وحريب، وتوزيعها من خلال شركائها 800 مجموعة من مستلزمات المأوى في حالات الطوارئ في محافظات تعز والحديدة وحضرموت، فضلاً عن توزيع مواد الإغاثة الأساسية على 781 أسرة نازحة في محافظتي تعز والحديدة.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّها تتحقق من احتياجات قرابة 1500 أسرة لوحدات الإيواء المحلية بمخيمين في محافظة مأرب. ونظمت المفوضية وشركاؤها، جلسات توعية بأهمية وتأثير التعليم على المجتمع.

ولفتت المفوضية، إلى أنّها تقوم بتنفيذ أعمال إعادة التأهيل في مرفق الصحي في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، بهدف تعزيز القدرة على الاستجابة. كما بدأت المفوضية نشاطاً اجتماعياً يستهدف تمكين المرأة من اكتساب مهارات من شأنها تحسين ظروف معيشتها.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة، أنّ العديد من الأسر الفقيرة ما تزال تكافح للتعامل مع آثار الفيضانات التي ضربت البلاد أغسطس الماضي، والتي تسببت في أضرار واسعة النطاق لأصولها وتعطيل سبل كسب العيش.

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