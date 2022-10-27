«أونروا» تحذّر من أزمة إنسانية بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

المصدر: (بيروت - أ.ف.ب)

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حذّرت نائب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ليني ستينسيث، من أزمة إنسانية مأساوية جراء ارتفاع كبير في معدل الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت خلال لقاء مع صحافيين في بيروت: «الجميع تقريباً غير قادرين على تلبية حاجياتهم الأساسية». وأوضحت أن ثلثي عائلات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أفادوا بأنهم قللوا عدد وجباتهم اليومية، مضيفة أنها أزمة إنسانية مأساوية. وأضافت : «نعلم أن البنية التحتية في لبنان متهالكة، لذلك ثمة احتمال كبير أن ينتشر الكوليرا سريعاً، وبالطبع الوضع في المخيمات ليس أفضل».

بدوره، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قبل أيام، إن «أونروا» بحاجة وبشكل عاجل إلى 13 مليون دولار لتتمكن من مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإبقاء مدارسها مفتوحة حتى نهاية العام في لبنان. وتعمل «أونروا» على تنفيذ إجراءات لحماية اللاجئين من الكوليرا.

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