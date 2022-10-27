العراق.. تشكيلة السوداني أمام البرلمان اليوم

المصدر: (بغداد - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد شياع السوداني، أمس، عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، تمهيداً لعرضها على البرلمان اليوم. وقال السوداني، في كتاب رسمي إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: «نرسل إليكم البرنامج الحكومي لغرض عرضه على البرلمان وتحديد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية».

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة العراقية قرار السوداني عرض الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية على لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأدلة الجنائية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لفحصها. وأوضح البيان أن اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، والتحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، لافتاً إلى أنه سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز