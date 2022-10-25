العراق.. خلافات حول 8 حقائب وزارية

المصدر: (بغداد - البيان)

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قالت مصادر عراقية أمس إن خلافات بشأن 8 حقائب وزارية أدت لتأجيل إعلان الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وكشفت المصادر أن قادة الإطار التنسيقي في العراق اتفقوا خلال اجتماع بمكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على ضرورة حسم تشكيل الحكومة ومنحها الثقة خلال موعد أقصاه الأسبوع المقبل. وأوضحت أن «الخلافات مستمرة على بعض الوزارات وخاصة السيادية منها»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف استقر على تسمية 14 وزارة من أصل 22، بينما الخلافات مستمرة حول وزارات سيادية وهي الداخلية والمالية والنفط.

وبيّنت المصادر أن «الإطار التنسيقي ترك للسوداني حرية اختيار وزراء حكومته»، في حين قال رئيس الحكومة المكلف إن اختيار الوزراء سيجري عبر لجنة مكونة من عدة استشاريين برئاسته، على أن يتم الإعلان عنهم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.

وعاش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، التي أحرز فيها «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يسحب الصدر نواب كتلته البالغ عددهم 73 في أغسطس الماضي، بسبب إصراره على حكومة «أغلبية وطنية».

وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها.

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