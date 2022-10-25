الإمارات تدعو إلى مصالحة ليبية تمهيداً للانتخابات

المصدر: دبي، نيويورك- البيان

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أكدت دولة الإمارات ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وواسعة في ليبيا تمهيداً للانتخابات، وبما يسهم في تأسيس أرضية مشتركة، للوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة الليبية.

وألقت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، بيان الإمارات في مجلس الأمن بشأن ليبيا، وأكدت دعم دولة الإمارات الكامل لجهود عبدالله باتلي الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، لتحقيق السلام بين الأطراف الليبية.

وتطرق بيان الإمارات إلى أربعة جوانب في الأزمة:

أولاً، تبقى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية مطلباً مشروعاً للشعب الليبي، ولكن تحقيق ذلك يتطلب استئناف الحوار ومواصلة التشاور، كما أن تمهيد الطريق للانتخابات يتطلب اتخاذ خطوات جادة، لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وواسعة، ورحبت الإمارات بالتقدم المحرز من قبل المجلس الرئاسي الليبي، بشأن مسارات المصالحة الوطنية، بما يسهم في تأسيس أرضية مشتركة للوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة الليبية.

وعبرت الدولة في بيانها عن تطلعها أيضاً إلى انعقاد مؤتمر شامل لكل أطياف الشعب الليبي والمدعوم من قبل الاتحاد الأفريقي.

توحيد المؤسسات

ثانياً، تؤكد الإمارات أهمية الوصول إلى الغايات المرجوة في المسار السياسي واتخاذ خطوات جادة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والبدء بانسحاب كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحو متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن، وعلى أهمية الحفاظ على الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار، وعبرت عن تطلعها إلى انعقاد الاجتماع المقبل للجنة العسكرية 5+5، والذي سيعقد برعاية بعثة (أونسميل)، ومعالجة أسباب الانفلات الأمني التي يعد المواطن الليبي الأكثر تضرراً منه.

ثالثاً، لا بد من إيلاء المسارين الاقتصادي والإنساني الأهمية الواجبة، ما يقتضي من أصحاب القرار في ليبيا تركيز أولوياتهم على الاستجابة للاحتياجات الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستغلال الموارد الطبيعية في محلها، وإنفاق العائدات بشكلٍ عادل وشفاف، واحترام استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية.

إشراك المرأة

رابعاً، شددت دولة الإمارات على ضرورة إشراك المرأة الليبية في عملية صنع القرار والتفاوض والحوار الليبي بشكل فاعل، وأشادت بجهود الأمم المتحدة في تمكين المرأة بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الليبية، علاوة على التعاون القائم بين الأمم المتحدة ومؤسسات التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، الذي يستهدف النساء، كما أعربت عن القلق من التقارير الواردة بشأن حالات الترويع والعنف والاعتداءات على النساء المشاركات في الحياة العامة.

واختتمت أميرة الحفيتي بيان الدولة بالقول: نأمل أن يتمكن الليبيون من النجاح في إيجاد الحلول الواجبة لبناء دولة ليبية موحدة ومزدهرة، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي.

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