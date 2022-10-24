ثمار باتيلي الأولية في ليبيا أمام مجلس الأمن

المصدر: (تونس، طرابلس - الحبيب الأسود)

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يقدم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أول إحاطة إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الجلسة التي ستنعقد اليوم الاثنين لمناقشة الوضع في الداخل الليبي ومآلاته، والتي تتزامن مع الذكرى الثانية للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص الوقف الفوري لإطلاق النار.

وسيعرض باتيلي على المجلس نتائج لقائه الأطراف السياسية الفاعلة لإرساء مسار توافقي نحو إجراء الانتخابات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها خلال الأيام الأخيرة مع كبار المسؤولين الليبيين في طرابلس وبنغازي.

وخلال لقائه مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في مدينة بنغازي، أكد المبعوث الأممي عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، مجدداً دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بملكيّة الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

وعلمت «البيان» أن إحاطة باتيلي ستتمحور بالأساس حول الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وستنقل للمجتمع الدولي آخر التطورات الميدانية في ليبيا والمساعي المبذولة للحفاظ على الهدوء وتجاوز حالة الانقسام السياسي.

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