لليوم الثالث على التوالي.. الحوثيون يحاصرون الحي القديم لإب

المصدر: عدن - البيان

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واصل العشرات من عناصر أمن الحوثيين حصار الحي القديم في مدينة إب - 192 كيلو متراً جنوب صنعاء، الأحد، ولليوم الثالث على التوالي وقطعت خدمة الإنترنت عن الحي.

وقال اثنان من سكان المدينة لـ«البيان» إن نحو مئة من عناصر شرطة الحوثيين واصلت لليوم الثالث إغلاق الحي القديم من المدينة وتفتيش الداخلين إليه أو الخارجين منه، للتأكد من هوياتهم.

ووفق ما ذكره السكان فإن الحوثيين أقدموا على قطع خدمة الإنترنت عن الحي، وذكروا أن مخابرات الحوثيين أقدمت على اعتقال ثلاثة من الناشطين على مواقع التواصل في إب.

وتشهد المدينة حالة انفلاتاً أمنياً غير مسبوق زادت معها حوادث القتل والتفجيرات والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.

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