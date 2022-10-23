تنديد إماراتي ودولي واسع باستهداف الحوثي لميناء الضبة

المصدر: أبوظبي-عواصم، البيان- وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، ميناء الضبة النفطي في حضرموت بجنوب شرقي اليمن، من خلال طائرتين مسيرتين مفخختين.

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا الهجوم يعد تصعيداً خطيراً، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية. وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يمثل استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية، وإمدادات ومسارات الطاقة العالمية.

وحضت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود، واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وقوبل هذا الاعتداء بتنديد عربي ودولي واسعين وتأكيد حكومي أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأدانت المملكة العربية السعودية أمس هذا الهجوم الإرهابي وقالت وزارة خارجيتها، في بيان إن الهجوم يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية. وأوضحت أن هذا الهجوم يعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن.

موقف راسخ

وأكدت الوزارة موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، كما أدانت هذا الاعتداء كل من الكويت والبحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي، فيما حملت مصر الحوثيين مسؤولية التصعيد الراهن في اليمن.

تهديد صارخ

دولياً، أدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي استهدف ميناء الضبة، داعين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تعرض التجارة الدولية للخطر. وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاغن في بيان إن «مثل هذه الهجمات تشكل إهانة لحقوق الملاحة وحريتها»، بينما أكد الاتحاد الأوروبي في بيان أن «التهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية أمر غير مقبول».

وفي السياق ذاته،أدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، الهجوم الجوي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية واصفاً هذا التصعيد العسكري بـ:«مقلق للغاية».

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