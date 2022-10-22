البرلمان العربي يُدين استهداف الحوثيين ميناء الضبة في اليمن

المصدر: وام

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أدان البرلمان العربي، اليوم استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية ميناء الضبة في حضرموت بطائرتين مسيرتين، محذرا من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجدد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - التأكيد على تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية، مشددا رفضه الكامل للتصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية، والضغط على ميليشيا الحوثي للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

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