جامعة الدول العربية تدين هجوم جماعة الحوثي على ميناء الضبة النفطي اليمني

المصدر: وام

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أدانت جامعة الدول العربية اليوم استهداف جماعة الحوثي الإرهابية ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير جمال رشدي -في بيان اليوم-إن التصعيد الحوثي الخطير في هذا التوقيت، يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن ويكشف مجدداً وجه الحركة الحقيقي، مشددا على أن استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية تحت أي مبرر سيزيد من تدهور الوضع الانساني في اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثا للبيئة البحرية على مساحات واسعة.

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