الأمم المتحدة تدقّ ناقوس الخطر بشأن الوضع في الصومال

المصدر: أ ف ب

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دقت الأمم المتحدة مرة أخرى ناقوس الخطر أمس الجمعة بشأن الوضع في الصومال حيث وحدها عملية توزيع المساعدات الإنسانية تسمح حاليا للبلاد بتفادي مجاعة كبرى ودعت إلى تعزيز المساعدة الدولية بشكل عاجل.

يخشى العاملون في المجال الإنساني الأسوأ. ويرجح أن يكون الوضع أسوأ مما كان عليه خلال المجاعة الأخيرة في العام 2011، والتي أودت بـ 260 ألف شخص أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.

وقالت لورا ترنر المسؤولة الثانية في المكتب الوطني لبرنامج الأغذية العالمي للصحافيين في جنيف من مقديشو إنه بدون زيادة سريعة للمساعدات الإنسانية "يتوقع حدوث مجاعة قبل نهاية العام".

بعد أربعة مواسم شهدت هطول أمطار ضئيلة منذ نهاية 2020 إضافة الى موسم خامس مشابه، باتت الصومال على طريق المجاعة.

في جميع أنحاء البلاد تضرر 7,8 مليون شخص؛ أي ما يقارب نصف السكان من الجفاف منهم 213 ألفا معرضون لخطر المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.

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