سوريا تعترض صواريخ إسرائيلية في سماء دمشق

المصدر: وكالات

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اعترضت الدفاعات الجوية السورية صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في أجواء دمشق والمنطقة الجنوبية".

والشهر الماضي قُتل خمسة جنود سوريين في هجوم إسرائيلي بالصواريخ قرب مطار دمشق، كما تسببت غارات إسرائيلية في يونيو بإخراج مطار دمشق عن الخدمة لنحو أسبوعين.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مطار حلب مرتين الشهر الماضي.

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا أخرى لحزب الله اللبناني.

واستهدفت غارات إسرائيلية مطار دمشق ومحيطه فجر العاشر من يونيو، وهي لم تكن المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي هذا المرفق الحيوي.

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