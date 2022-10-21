الحوثيون يستهدفون ميناءً نفطياً في شرق اليمن

المصدر: عدن - البيان

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أسقطت القوات الحكومية في محافظة حضرموت شرق اليمن مسيّرة حوثية أثناء محاولتها استهداف ميناء الضبة النفطي في مديرية الشحر شرق عاصمة المحافظة. فيما أكد سكان سماع أكثر من انفجار في منطقة الميناء. وأن قوات الأمن أغلقت كل الطرق المؤدية إليه.

وذكر مصدر مسؤول في السلطة المحلية في محافظ حضرموت لـ«البيان» أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة حوثية أثناء محاولتها استهداف ميناء الضبة النفطي شرق المكلا وأن الميناء لم يصب بأذى، مؤكداً أن المحاولة تأتي بعد تهديد الحوثيين باستهداف الموانئ النفطية وحقول الإنتاج مع انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري، إلا أن مصادر أخرى ذكرت أن الهجوم تم بطائرتين مسيّرتين ولكن الميناء لم يتضرر من هذه المحاولة.

وكان سكان ذكروا أنهم سمعوا صوت انفجارين عقب تحليق مسيّرة يعتقد أنها تتبع الحوثيين في أجواء الميناء وأنها سقطت في البحر وأن قوات الأمن سارعت إلى إغلاق كل الطرق التي تربط مدينة الشحر المكلا بميناء الضبة الذي يتم منه تصدير النفط المستخرج من حقول الإنتاج في منطقة المسيلة.

تهديد

وكان الحوثيون هددوا باستهداف ناقلات النفط والشركات العاملة في قطاع النفط على خلفية رفض الجانب الحكومي اشتراطاتهم بمنحهم نسبة من عائدات النفط والغاز للموافقة على تمديد الهدنة ستة أشهر جديدة، كما طالبوا بصرف رواتب جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم بما فيهم العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات. وهي مطالب وصفها المجتمع الدولي بأنها مطالب متطرفة.

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