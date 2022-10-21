دمشق تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب مسرح مدينة تدمر الأثرية

المصدر: وكالات

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أعلنت السلطات السورية الجمعة العثور على مقبرة جماعية قرب مسرح مدينة تدمر الأثرية في وسط البلاد، تمّ انتشال 12 جثة منها، يرجح أن تنظيم داعش أعدمهم خلال سيطرته على المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن الجهات المختصة "عثرت على رفات عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين ضمن مقبرة جماعية في محيط المسرح الأثري في مدينة تدمر، كان إرهابيو تنظيم داعش قاموا بإعدامهم خلال فترة سيطرتهم على المدينة".

وتم، وفق سانا، انتشال 12 جثة من المقبرة، جرى نقلها الى المستشفيات لاجراء فحوص الحمض النووي تمهيداً للتعرف على هوياتها.

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