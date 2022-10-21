الصدر يتبرأ من مساعٍ لتشكيل مجموعات مسلحة

المصدر: (بغداد- البيان)

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أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، تبرؤه مما قال عنه «مساعٍ لتشكيل مجموعات مسلحة مهمتها خرق الشرع والقانون»، داعياً إلى الإبلاغ عنهم.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة عن براءته من أي مساعٍ لتشكيل مجاميع عسكرية. وقال صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر في التغريدة التي وقّعها نيابة عنه: «تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن».

وأضاف: «من هنا أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلاً عما سواهم».

ودعا الصدر «الجميع إلى التعاون معنا بالإبلاغ عنهم من جهة وعدم الانخراط معهم من جهة أخرى».. مؤكداً أن «أعمالهم مخالفة لكل القوانين ».

وكانت المنطقة الخضراء وسط بغداد قد تعرضت لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا الخميس الماضي خلال انعقاد جلسة البرلمان الذي يوجد مقره بداخلها لانتخاب رئيس للجمهورية.

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المنتهية ولايته أهمية تنشيط الجهد الاستخباري لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان أن «الكاظمي أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة»، مبيناً أنه «استمع في مستهل الزيارة إلى إيجاز أمني استعرض مجمل العمليات والموقف الأمني، وحالة التأهب العسكري، والإجراءات المتخذة في هذا السياق».

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