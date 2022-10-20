رشيد والسوداني يؤكدان أهمية توحيد الصف

المصدر: (بغداد - البيان، وكالات)

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أكد الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، أمس على «أهمية توحيد الصف لتشكيل الحكومة».

وأوضح بيان الرئاسة، أن «اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد»، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من أجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية. ويمضي الإطار التنسيقي في عمليّة تشكيل الحكومة وحدّد السبت المقبل للتصويت على التشكيلة الوزارية، فيما يرى سياسيّون أنّ التيار الصدري اختار الاعتكاف وترك العمل السياسي لظروف داخلية لكنه ما زال فاعلاً في المشهد العراقي. لذلك فإنّ العلاقة مع الحكومة ستبقى دائماً محلّ شدّ وجذب.

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