سؤال مفاجئ من السيسي لعامل مصري

المصدر: البيان

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فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحد العمال في مشروع مصنع الرمال السوداء في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بسؤال غير متوقع.

ووجَّه السيسي، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم» الإخباري، خطابه إلى العامل قائلاً: «أنت بتقبض كام؟»، طالباً منه الإفصاح عن راتبه.

وتجاوب العامل مع مزاح الرئيس المصري، وذلك أثناء جولة تفقدية في المصنع، بعد افتتاحه والاستماع لشرح تفصيلي عن المجمع ومكوناته.

واستمع لشرح مفصل عن كيفية استخراج الرمال السوداء بالكراكة البحرية «تحيا مصر».

كان الرئيس المصري قد أكد أن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

وأوضح أنه يعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة.

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