ارتفاع الوفيات بوباء الكوليرا في لبنان إلى 5 حالات

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة بوباء الكوليرا خلال الساعات الـ 48 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى خمس حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أن حالات الكوليرا في لبنان وصلت إلى 80 إصابة جديدة مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169 حالة.

يذكر أن لبنان سجل في الخامس من الشهر الجاري أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال البلاد منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا.

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